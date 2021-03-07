Yasaksız ilk Cumartesi

Kontrollü normalleşme süreciyle cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması aylar sonra ilk kez kalktı. Güzel havayı da fırsat bilen birçok kişi soluğu sokaklarda, parklarda ve sahil şeridinde aldı.

RESTORANLAR DOLU

Büyük bir hareketliliğin yaşandığı bölgelerde vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" iller arasında yer alan İzmir'de hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla çok sayıda kişi, sahil bandı ve parklarda vakit geçirdi. Özellikle kahvaltı hizmeti veren restoran ve kafelerde yoğunluk yaşanırken bazı kişiler le çimlerin üzerinde yemek yedi. Bostanlı sahilinde çocuk parklarında da kalabalık gözlendi. Sahile gelen araçlar park yeri bulmakta zorlandı.

SAHİLE AKIN EDİLDİ

Konak ilçesinde yer alan Kordon, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Göztepe sahilinde de yer yer yoğunluk olduğu görüldü.

UYARILAR YAPILDI KARŞIYAKA'DAKİ

Kemal Paşa Caddesi'nde de gözlenen yoğunluk üzerine polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Karşıyaka Çarşı olarak da bilinen caddede polis ekiplerinin yaptığı denetime Kaymakam Ali Rıza Çalışır da katıldı. Kontrollerde işletme sahiplerine ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Caddede devriye gezen polis araçlarından maske ve mesafe uyarısı yapıldı.