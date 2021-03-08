ATV'nin başarılı dizisi Maraşlı yeni bölümüyle ekranlarda. Maraşlı;

Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder.

Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Aziz, Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez.

Peki Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Maraşlı her pazartesi 20.00'da ATV'de