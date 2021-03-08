‘Bir daha kapanmamak için kurallara uymalıyız’

Kontrollü normalleşmenin ilk Cumartesi günü Karşıyaka'da ortaya çıkan görüntüler tedirgin ederken, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, sokağa çıkarak vatandaşları uyardı."Haftalık Tematik Denetimler" kapsamında esnafı denetleyerek rehberlik yaparak uyarıda bulunan Çalışır, "Bir daha kapanmamak için kurallara uymamız lazım" dedi

HAREKETLİLİK YAŞANDI

Yeni tip koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Yalçın ile esnafı dolaşarak denetimlerde bulundu. Karşıyaka'da cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanırken, esnaf da uzun bir sürenin ardından hafta sonu dükkanlarını açmanın keyfini yaşadı. İçişleri Bakanlığı'nın "Haftalık Tematik Denetimler" konulu genelgesi kapsamında Karşıyaka'da İşletmelere ve vatandaşlara salgınla mücadele sürecinde daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarı ve denetimler devam ediyor. Polis aracından vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye uymaları için sık sık anonslar yapıldı. Kaymakam Çalışır, bir daha kapanmamak için kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın ve esnafımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri şart. Hijyen ve sosyal mesafeye de aynı ölçüde uyulursa, güzel havada rahatlıkla dışarıya çıkabilecekler" dedi.

TOLGA TEKİN