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Haberler Yaşam Erdoğan düşmanlığına Türkiye’den cevap geldi

Erdoğan düşmanlığına ’den cevap geldi

Erdoğan düşmanlığına Türkiye’den cevap geldi

8.3.2021

ABD'NİN New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Türkiye'nin çeşitli illerinde LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı. Ankara, Kocaeli, Tekirdağ, Kırıkkale, Kahramanmaraş ve daha bir çok ile yapılan ortaklaşa organizasyonla kent meydanlarındaki dev led ekranlı reklam panolarında "Love Erdoğan" görseli yer aldı. Panoyu gören vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

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