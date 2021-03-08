Ülkemizin dört bir yanı kahramanlık hikayeleriyle dolu. 2012 yılının Temmuz ayında da bir başka kahramanlık hikayesi yazıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Oktay Yuca, operasyon sonrası bindikleri helikopterin tepeye çarptığı kazadan yaralı kurtuldu. Uzun süre hastanede yatan Yuca, "Kazadan ağır yaralı olarak kurtuldum, 6 arkadaşım şehit düştü. Keşke o gün ben de şehit olsaydım. Operasyon günün hiç unutamıyorum. Bugün çağırsınlar koşa koşa giderim" dedi.

ASKERLİK TUTKUSUYDU

Manisa Selendi'de yaşayan evli ve 3 çocuk babası olan Gazi Oktay Yuca, vatani görevini 2007 yılında Aydın'da tamamladı. Askerlik onun için öyle bir tutku olmuştu ki geride bıraktığı onurlu görevi asla aklından çıkaramadı. İçindeki vatan sevdası onu tekrar kutsal göreve çağırdı. 2009 yılında girdiği uzman çavuşluk sınavını kazanarak askeriyenin yolunu tuttu. Piyade Uzman Çavuş aynı yıl Kayseri'de komando eğitimini aldı. Ardından 2010 yılında Hakkari Otluca Dağ Komando Tugayı'nda Uzman Çavuş olarak göreve başladı.

TİM HEMEN HAZIRLANDI

22 Temmuz 2012'de Hakkari Otluca Dağ Komando Tugayı'na, Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki üst bölgesine sabaha karşı bir grup PKK'lı teröristin sızmak üzere olduğu istihbaratı geldi. Uzman Çavuş Oktay Yuca'ya (34) bölük komutanından timini hazırlaması emri verildi. Kısa sürede hazırlanan kahramanlar, kendilerini bekleyen Sikorsky helikoptere binerek teröristlerin önünü kesmek üzere havalandı. Şafak sökerken sarp kayalıklara inen askerler kısa bir süre sonra teröristlerle ilk teması sağladı. Uzman Çavuş Oktay Yuca, o sabahı şöyle anlattı: "Onlara cehennemi yaşattık. Biz önlerini keserken diğer helikopterlerde bulunan timdeki arkadaşlarımız arkalarına indirme yaptı. 40 kişilik PKK'lı grup çil yavrusu gibi araziye dağılıp kaçmaya çalışıyordu. 5 saat süren çatışmada çok sayıda teröristi öldürdük. Teslim olanlar da vardı. O gün hayatımdan asla çıkmadı. Bugün çağırsınlar koşa koşa giderim."

AĞIR YARALI KURTULDU

Hakkâri Otluca Dağ Komando Tugayı'na bağlı Mehmetçikler görevlerini başarı ile tamamlayıp kendilerini almak için gelen helikoptere bindi. Sikorsky kalkışından 15 dakika sonra gelen yeni bir emir üzerine Deryan tepe mevki Dağlıca bölgesine tekrar alçalarak iniş yapmak üzereydi ki bölük komutanının sesi duyuldu, "Burası kullanılmış mevzi bizi buraya indirme." Pilot bunun üzerine tekrar helikopteri kalkışa hazırladı. Helikopter havalandıktan sonra büyük bir gürültüyle bir tepeye çarptı.13 asker ve 2 mürettebatın bulunduğu Sikorsky tipi helikopter sarp kayalıklara düşerek parçalandı. 6 kahraman vatan evladının şehit düştüğü kazada Uzman Çavuş Oktay Yuca, ağır yaralandı. Kaza anını anlatan Yuca, "Bir çarpma oldu, sonrasını hatırlamıyorum. Kazadan ağır yaralı olarak kurtuldum, 6 arkadaşım şehit düştü. Ben dahil 2'si ağır 4 arkadaşım yaralandı. Beni hemen Van Yüzüncü Yıl Hastanesi'ne götürmüşler. Bir ay tedavi gördükten sonra Ankara GATA Gülhane Askeri Hastanesi'ne sevk ettiler. Her yerimde kırıklar vardı. Hayattan en çok ne isterdin deseler, keşke o gün ben de şehit olsaydım derdim" dedi.



"DEVLETİM HER ZAMAN YANIMDAYDI"

YUCA, "Bir ay da GATA'da tedavi edildikten sonra beni Manisa Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Bir ay tedavinin ardından evime geldim. Tedavi sürecinde Valimiz, Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın desteği ile hastaneye gidip geldim. Kaza sonrası beyin kanaması geçirdim, sağ femur ve sol klavkula omuzum kırılmış. Hastane ve evde olmak üzere toplamda 2 yıl tedavim devam etti. 2 yıl sonra heyet raporu ile TSK'da görev yapamaz raporu verilip malulen emekli oldum ve 2015 yılında da Şehit Gazi ataması ile göreve başladım" dedi.





"GÖREVIMLE ONUR DUYUYORUM"

YUCA, "O günleri hala yaşıyorum, onur duyuyorum. Kahraman 4 arkadaşım olay yerinde, 2 tanesi de hastanede olmak üzere 6 arkadaşım şehit düştü, bu olayı unutamıyorum hep gözümün önüne geliyor. Gecemi gündüzümü birlikte geçirdiğim arkadaşlarım şehit oldu. O günler asla unutulmaz. Bugün görev verilirse koşa koşa giderim. Devletimiz, vatanımız, bayrağımız, Allah yolunda ezanımız için can vermeye, şehit olmaya hazırım. Rabbim bizi vatansız, bayraksız ve ezansız bırakmasın. Benim her daim yanımda olan devletimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, minnettarım. Şehitler ölmez, Vatan bölünmez" diye konuştu.

Adem ÇAKIR