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Haberler Yaşam Özrü kabahatinden büyük

Özrü kabahatinden büyük

’da eski eşini sokak ortasında, küçük kızının gözü önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap, ‘Bir anda gözüm döndü’ dedi.

8.3.2021

SAMSUN'DA, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

DESTEĞE TEŞEKKÜR ETTİ
SOSYAL medyada tepki yağmuruna tutulan saldırganın pişkin ifadesi ise pes dedirtti. Zarap, "Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Hepsinden şikayetçiyim" dedi. Samsun Valiliği de, olayın ardından genç kadının tedavi gördüğü hastaneden videolu paylaşımda bulundu. Tedavisi devam eden E.M. "Yanımda olan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah daha iyi olacağım. Daha iyi olmam için de onun en ağır şekilde cezalanması lazım" ifadelerini kullandı.

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