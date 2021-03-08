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42 personel alacak! Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

() ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nde (BİLGEM) 42 personel istihdam edilecek. TÜBİTAK iş ilanına başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. İşte TÜBİTAK personel alımı ile ilgili detaylar...

TÜBİTAK 42 personel alacak! Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

08.03.2021, 17:53

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 1 memur, 2 Ar-Ge personeli, 11 teknisyen, 3 dağıtıcı, 5 şoför, TÜBİTAK'a ise 1 memur alınacak.

BİLGEM için engelli personel kontenjanında teknisyen, tekniker, yönetici asistanı, dağıtıcı kadrolarında 19 personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular için gerekli koşullara ve süreçlere TÜBİTAK ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfalarından erişilebilecek. İş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel başvuru şartları şu şekildedir;

T.C. Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular için gerekli koşullara ve süreçlere TÜBİTAK ve Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) web sayfalarından erişilebilecek.

İş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

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