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Haberler Yaşam YPG’li bombacı kadına araba sürmeyi öğretmiş

YPG’li bombacı kadına araba sürmeyi öğretmiş

YPG’li bombacı kadına araba sürmeyi öğretmiş

8.3.2021

İSTANBUL'DA kocasıyla birlikte yakalanıp tutuklanan ve 4 dil bilen İngilizce öğretmeni terör örgütü YPG üyesi Gülistan Al Hussein'in, Türkiye'de 2019 yılında bombalı eylem yapmak isterken yakalanan teröriste araba sürmeyi öğretip, altın satın alıp verdiği ortaya çıktı. Gülistan Al Hussein'in, talimat üzerine Elif Keser'i ailesinin evinde saklayıp, onun sınırı yasadışı yollarla geçmesini sağladığı bildirildi. Ayrıca terörist kadının bir ağabeyinin de terör örgütü YPG saflarında savaşırken öldüğü ortaya çıktı.

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