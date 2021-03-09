Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili önemi...

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili için araştırmalar başladı. İslam alemi için kutsal günlerden biri olan bu günde dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek. Peki 2021 Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2021 Miraç Kandili tarihi...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2021 MİRAÇ KANDİL TARİHİ

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.