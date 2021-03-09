Müge Anlı canlı izle Atv!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 9 Mart Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Mervenur Polat 4 aydır kayıptı. Müge Anlı'da bir cinayet daha aydınlatıldı. Mervenur ölü olarak bulundu. Mervenur Polat cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. Ölüsü apartmadan çıktı. Öldürüp paketledi, kurye ile babasının evine gönderdi. Kayıp şüpheli Cüneyt Akyol gözaltında... Kaan Bey, elinde görüntüler olduğu için tehdit edildiğini ancak duyarsız kalmadığını ve kendi kız kardeşinin de adının Merve olduğunu bu olayda çok düşman kazandığını ama yine de sağduyulu davrandığını belirtti. Kendisi o gün orada olmadığını ve film setinde olduğunu kanıtladığını belirtti. Motor kurye Süleyman Bey'inde gözaltına alındığı belirtildi. Olayların olduğu ve Mervenur Polat'ın cinayete kurban gittiği ev görüntülendi. İbrahim ile Ferdi gözaltına alınmadan evde yaptıkları temizlikler gösterildi. Cinayet Büro Ekipleri Gökhan Hamurcu'yu gözaltına almak için yayına geldikleri açıklandı. Gökhan Hamurcu alnının ak olduğunu söyleyerek yine geleceğim diye ayrıldı. Gökhan elleri kelepçeli bir şekilde üzgün olduğunu başka bir şey görmediğini söyleyecek bir şeyi olmadığını söyledi. Samsun'da eski koca dehşeti. İbrahim Zarap'ın baldızı ablasının 2 yıl evli kaldığını dünyaya gelen Eslem yüzünden ablası ile eniştesinin hep görüştüğünü söyledi. İbrahim'in çocuğuna düşkün biri olmadığını zorla gördüğünü ekledi. Olay günü İbrahim'in alkol aldığını çocuğunun yanında da içmeye devam ettiği ama ablasının buna karıştığı için dayak yediğini söyleyen Rümeysa Hanım eniştesi ile Eslem'in arasını kendilerinin düzeltmeye çalıştığını belirtti. Makbule Sarı cinayetinde karar çıktı, dayı ve yeğen için ağırlaştırılmış müebbet. Müge Anlı'ya 'atv son 5 yılın birincisi' plaketi verildi.