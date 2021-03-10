Yakalanan hırsızlar ortalığı birbirine kattı

BURSA'DA bir markette yanlarında getirdikleri poşete 200 TL değerinde ürün koyarak kaçmaya çalışan 2 kadın, polis gelince bayılma numarası yaptı. Çalışanlar durumu fark ederek, kapıları kilitledi. Kapıların kilitlenmesiyle dışarıya çıkamayan 2 kadın, ortalığı birbirine kattı. Kasaya para ödemeyi unuttuklarını belirten kadınlardan biri hamile olduğunu ve kasiyerin kendisine uçan tekme attığını iddia etti. Market çalışanları ve 2 şüpheli kadın, birbirlerinden şikayetçi olurken, hastanede yapılan tetkiklerde, kadının hamile olmadığı ortaya çıktı. Daha önceden de çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli, karakola götürüldü.

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