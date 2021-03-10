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Haberler Yaşam Yakalanan hırsızlar ortalığı birbirine kattı

Yakalanan hırsızlar ortalığı birbirine kattı

Yakalanan hırsızlar ortalığı birbirine kattı

10.3.2021

BURSA'DA bir markette yanlarında getirdikleri poşete 200 TL değerinde ürün koyarak kaçmaya çalışan 2 kadın, polis gelince bayılma numarası yaptı. Çalışanlar durumu fark ederek, kapıları kilitledi. Kapıların kilitlenmesiyle dışarıya çıkamayan 2 kadın, ortalığı birbirine kattı. Kasaya para ödemeyi unuttuklarını belirten kadınlardan biri hamile olduğunu ve kasiyerin kendisine uçan tekme attığını iddia etti. Market çalışanları ve 2 şüpheli kadın, birbirlerinden şikayetçi olurken, hastanede yapılan tetkiklerde, kadının hamile olmadığı ortaya çıktı. Daha önceden de çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli, karakola götürüldü.
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