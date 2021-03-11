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yeni bölüm izle I Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm canlı izle

87. bölüm izle! | ATV ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 87. yeni bölümüne "Züleyha nerede? Nereye kaçırdın?" sözü damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleme ekranı...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle I Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm canlı izle

11.03.2021, 20:06

Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 87. YENİ BÖLÜM İZLE

GAZETE İLANI ADANA'NIN DİLİNDE!

Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir. İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildir. O sırada, ilanı gören Şermin de koşarak konağa gidecektir.

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