CHP’de şimdi de Cihangir İslam krizi patlak verdi

MECLİS'TE sert açıklamalarıyla gündeme gelen ve geçtiğimiz yıl Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, CHP'ye geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İslam'a önceki gün yapılan grup toplantısında parti rozetini taktı. 2018'de seçimlere CHP listesinden giren İslam, seçildikten sonra Saadet Partisi'ne geçmişti. Geçmişte de "CHP ne demokrat oldu ne de sosyalleşebildi. CHP'nin yegane eseri Anıtkabir'dir" şeklinde açıklamalar yapan İslam'ın transferi partiyi ikiye böldü. Kulislerde böyle bir transferin zararları konuşulurken, CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü de tepki gösterdi. Mengü, "Bu hareket ulusalcılara 'siz bu partiden gidin' demektir" ifadelerini kullandı.