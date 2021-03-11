  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam CHP’de şimdi de Cihangir İslam krizi patlak verdi

CHP’de şimdi de krizi patlak verdi

CHP’de şimdi de Cihangir İslam krizi patlak verdi

11.3.2021

MECLİS'TE sert açıklamalarıyla gündeme gelen ve geçtiğimiz yıl Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, CHP'ye geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İslam'a önceki gün yapılan grup toplantısında parti rozetini taktı. 2018'de seçimlere CHP listesinden giren İslam, seçildikten sonra Saadet Partisi'ne geçmişti. Geçmişte de "CHP ne demokrat oldu ne de sosyalleşebildi. CHP'nin yegane eseri Anıtkabir'dir" şeklinde açıklamalar yapan İslam'ın transferi partiyi ikiye böldü. Kulislerde böyle bir transferin zararları konuşulurken, CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü de tepki gösterdi. Mengü, "Bu hareket ulusalcılara 'siz bu partiden gidin' demektir" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP’de şimdi de Cihangir İslam krizi patlak verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.