Fransa geçmişiyle yüzleşiyor

FRANSA, Cezayir katliamına ilişkin belgeleri de içeren 50 yıldan eski "gizli" statüsündeki belgeleri erişime açtı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un direktifiyle daha önce ulusal güvenlik nedeniyle gizli tutulan 1970 yılı ve daha öncesine ait belgelerin üzerindeki inceleme yasağının kaldırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Bu belgelerin 1954-1962 yıllarındaki Cezayir Savaşı'na dair arşivi de içerdiği kaydedilen açıklamada, bu adımın Cezayir Savaşı'na ilişkin arşiv belgelerine ulaşmayı daha da hızlandıracağına dikkat çekildi. Macron'un Cezayir'deki sömürge dönemine ilişkin bir rapor hazırlatmasının ardından konu gündeme gelmişti.