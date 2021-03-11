Kanseri yendi, şimdi hastalığın tedavisi için çalışıyor

Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Uçaryılmaz, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapıyor.

YAN ETKİLERİ AZALTACAK

Ceren Uçaryılmaz, "Bundan sonra da akademisyen olarak çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Amacım, kanserin yenilebilir bir hastalık olduğunu göstermek. Hastalığı yaşamış biri olarak yeni bir kemoterapi ilacıyla yan etkisi daha az, güçlü tedavi yöntemlerine ihtiyacımız var. Yeni bir kemoterapi ilacı bulmak ya da hangi hastalar, hangi ilaçlarla daha iyi tedavi olur, bu hastalıkla daha kolay, yan etkisiz nasıl atlatılır gibi soruların cevabını bulacak bilimsel çalışmalar yapmak istiyorum" dedi.

■ SUAT SALGIN