  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Kanseri yendi, şimdi hastalığın tedavisi için çalışıyor

Kanseri yendi, şimdi hastalığın tedavisi için çalışıyor

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan (26), üniversite son sınıfta yakalandığı kanseri yenip, sağlığına kavuştu.

Kanseri yendi, şimdi hastalığın tedavisi için çalışıyor

11.3.2021

Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Uçaryılmaz, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapıyor.

YAN ETKİLERİ AZALTACAK

Ceren Uçaryılmaz, "Bundan sonra da akademisyen olarak çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Amacım, kanserin yenilebilir bir hastalık olduğunu göstermek. Hastalığı yaşamış biri olarak yeni bir kemoterapi ilacıyla yan etkisi daha az, güçlü tedavi yöntemlerine ihtiyacımız var. Yeni bir kemoterapi ilacı bulmak ya da hangi hastalar, hangi ilaçlarla daha iyi tedavi olur, bu hastalıkla daha kolay, yan etkisiz nasıl atlatılır gibi soruların cevabını bulacak bilimsel çalışmalar yapmak istiyorum" dedi.

■ SUAT SALGIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kanseri yendi, şimdi hastalığın tedavisi için çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.