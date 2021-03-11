  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle Atv! 11 Mart Perşembe Müge Anlı izle

Müge Anlı canlı izle Atv! 11 Mart Perşembe Müge Anlı izle

Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınlarla gündemi belirlemeye devam ediyor. Günlerdir konuşulan 20 yaşındaki cinayeti ile ilgili itiraf geldi. Canlı yayında yaşanılanlar izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 11 Mart Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı canlı izle Atv! 11 Mart Perşembe Müge Anlı izle

11.03.2021, 10:06

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 11 Mart Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

20 yaşındaki Mervenur Polat cinayetinde itiraf geldi. Tartışma sırasında iple boğarak öldürdüğünü anlattı. Kurye arkadaşını çağırıp evine gönderdi. Katil zanlısı ve yedi şüpheli adliye'ye sevk ediliyor. Öldürüldükten sonra iki gün evde bekletildi. 4,5 ay boyunca evin çatısında sakladı. Genç kadın gözyaşları içinde memleketi Antalya'da toprağa verildi. 20 yaşındaki engelli Aleyna'yı kaçırmıştı. Sağlık heyeti raporu savcılığa ulaştı. Baba, Kızı Aleyna ile 11 gün sonra buluştu... Aleyna ve İshak günler sonra canlı yayında konuştular. Kocaeli'de koca dehşeti. Babalarının annelerine uyguladığı şiddeti görüntülediler. Eşini aç ve susuz bırakıp darp eden koca tutuklandı. 1 Kasım 1987'de iki kadın, İstanbul Kadıköy Moda'daki terzi İrfan Çakal'a emanet edilen Tolga Bey'i Almanya'da yaşayan Türk çift evlatlık olarak aldı. 34 yıl sonra ailesini arıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müge Anlı canlı izle Atv! 11 Mart Perşembe Müge Anlı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.