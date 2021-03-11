Müge Anlı canlı izle Atv! 11 Mart Perşembe Müge Anlı izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 11 Mart Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

20 yaşındaki Mervenur Polat cinayetinde itiraf geldi. Tartışma sırasında iple boğarak öldürdüğünü anlattı. Kurye arkadaşını çağırıp evine gönderdi. Katil zanlısı ve yedi şüpheli adliye'ye sevk ediliyor. Öldürüldükten sonra iki gün evde bekletildi. 4,5 ay boyunca evin çatısında sakladı. Genç kadın gözyaşları içinde memleketi Antalya'da toprağa verildi. 20 yaşındaki engelli Aleyna'yı kaçırmıştı. Sağlık heyeti raporu savcılığa ulaştı. Baba, Kızı Aleyna ile 11 gün sonra buluştu... Aleyna ve İshak günler sonra canlı yayında konuştular. Kocaeli'de koca dehşeti. Babalarının annelerine uyguladığı şiddeti görüntülediler. Eşini aç ve susuz bırakıp darp eden koca tutuklandı. 1 Kasım 1987'de iki kadın, İstanbul Kadıköy Moda'daki terzi İrfan Çakal'a emanet edilen Tolga Bey'i Almanya'da yaşayan Türk çift evlatlık olarak aldı. 34 yıl sonra ailesini arıyor.