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Haberler Yaşam Akıncı yeni bölüm canlı izle I Akıncı 11. bölüm canlı izle

yeni bölüm canlı izle I

ekranlarında seyircisiyle buluşan , reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Sana geliyorum Lukas!" sözü dikkat çekiyor.

Akıncı yeni bölüm canlı izle I Akıncı 11. bölüm canlı izle

12.03.2021, 20:43

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer. Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar. Akıncı da haberleri olmada bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.

AKINCI 11. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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