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Haberler Yaşam Dis hekimi, çocuk hastasını darp etti!

Dis hekimi, çocuk hastasını darp etti!

Dis hekimi, çocuk hastasını darp etti!

12.3.2021

İSTANBUL'DA 5 yaşındaki A. E. A. süt dişini çektirmek için annesiyle birlikte gittiği diş hekimi tarafından darp edildi. Diş hekimi I.E.'nin bir anda oğlunun yüzüne vurduğunu dile getiren anne Çiller A., "Ne yapıyorsunuz deyince de, 'Elimi ısırdı defolun buradan' diye bağırdı" dedi. Polisi arayacağını söylemesi üzerine diş hekiminin küfürler savurduğunu söyleyen Çiller A., verdiği ifadenin ardından I. E'den şikayetçi oldu.
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