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EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca, Bodrum sezonunu erken açtı

ATV'nin çok sevilen ve izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimlerine ara veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sezonu erken açtı, soluğu Bodrum’da aldı.