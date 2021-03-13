Avrupa Matematik Olimpiyatı’nda Denizlili Zeynep ikinci

AVRUPA Matematik Olimpiyatı'nda Aydem Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Taşevli önemli bir başarıya imza atarak 'Gümüş Madalya' aldı. Hollanda'da düzenlenmesi planlanan ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanal olarak gerçekleştirilen Avrupa Kız Çocukları Matematik Olimpiyatı'nın 9'uncusuna 53 ülkeden 204 katılım oldu. Türkiye TÜBİTAK Kız Milli Takımı'nda da Denizli'yi temsil eden AYDEM Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Taşevli, 2020 Avrupa Kız Çocukları Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu ve madalyasını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan aldı. Avrupa ikincisi Zeynep Taşevli'yi İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici makamında kabul ederek kendisine plaket ve hediye verdi.

SEBAHATTİN ALP