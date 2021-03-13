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Sağlık çalışanlarının hüzünlü Tıp Bayramı

Bir yıldır Kovid-19 nedeniyle çok sayıda mesai arkadaşını yitiren sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı buruk kutluyor. Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020'den itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, yoğun bakım servislerinde hastalarını yaşatmak için hala canla başla mücadele veriyor.

Sağlık çalışanlarının hüzünlü Tıp Bayramı

13.3.2021

Sürecin başından bu yana salgın hastanesi olan İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görevli sağlık çalışanları da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastalarına nefes olmanın gururunu yaşıyor.

HASTANEDE YAŞIYORLAR
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse, mesleğini severek yaptığını söylerken
oğun bakım eğitim sorumlusu Doç. Dr. Nimet Şenoğlu ise salgın-da hayatının en zor günle-rini yaşadığını, koronaya da yakalandığını dile getirdi. Anestezi yoğun bakımı idari sorumlu hekimi Doç. Dr. Ay-kut Sarıtaş ise bir yıldır tüm mesaisini hastanede geçirdiğini ifade etti. Sağlık çalışanları, kay-bettikleri meslektaşlarını unutama-dıklarını söyleyerek Tıp Bayramı'na hüzünle girdiklerini vurguladı.

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