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Haberler Yaşam Salgında, internetten arama sampiyonuyuz

Salgında, internetten arama sampiyonuyuz

Salgında, internetten arama sampiyonuyuz

13.3.2021

İNGİLTERE merkezli bir ajansın araştırması, korona sürecinde en fazla Türklerin görüntülü arama yaptığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre Türkler arama motorlarında en fazla hava durumu, EBA, çeviri ve altın kelimelerini aradı. İngiliz 'We Are Social'ın araştırma sonuçları üzerine bilgiler aktaran İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Pazarlama Programı Öğr. Gör. Burçin Önder, "Görüntülü aramada, QR kodu kullanımında ve sesli aramada dünya ortalamasının üstündeyiz. Türkiye'de 77 milyon kişinin mobil cihazı olduğu tahmin ediliyor. 60 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Geçen yıl 37.2 milyon kişi internetten bir şey satın almış. 16 ile 64 yaş arasındaki internet kullanıcılarının yüzde 75'i ise geçen ay internetten bir şey satın almış. Bu e-ticarete adaptasyonu gösteriyor" dedi.

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