40 yıllık karısını öldürüp canına kıydı

AKSARAY'DA yakınlarının haber alamadığı Cennet Alptekin (60) ve eşi Ekrem Alptekin (61), evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Ekrem Alptekin'in, 40 yıldır evli olduğu Cennet Alptekin'i mutfak önünde tüfekle göğsünden vurarak öldürdükten sonra aynı ruhsatlı silahla salonda kendi başına ateş edip yaşamına son verdiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada alzheimer hastası Ekrem Alptekin'in psikolojik sorunları olduğu belirlendi.