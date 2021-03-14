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Abdülhamid’in torunundan Başkan’a teşekkür mektubu

Abdülhamid’in torunundan Başkan’a teşekkür mektubu

14.3.2021

LÜBNAN'IN başkenti Beyrut'ta yakalandığı Kovid-19'u Türkiye'nin devreye girmesiyle değiştirilen hastanede gördüğü tedaviyle yenen Sultan Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Emel Adra, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

Tedavi sürecinde verdiği destek ve gösterdiği ilgi için Erdoğan'a teşekkür eden Adra, mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Göstermiş olduğunuz destekleriniz için minnettarım. Uzak diyarlarda olmamıza rağmen şahsınızla devletinizin alakasını burada hissetmek bizim için onur verici. Sizlerin muvaffakiyeti için dua ediyoruz. Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin."

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