HDP’nin önündeki aile sayısı 216 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi 558'inci günde de sürüyor. Eyleme katılan aile sayısı 2014 yılında 11 yaşındayken Van'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Zührete'nin annesi Çavreş, babası Abdulselam ve ağabeyi Sinan Durak'ın da katılmasıyla 216'ya yükseldi. Yaklaşık 2 yıldır evlat nöbeti tutanlardan bugüne kadar evladına kavuşan aile sayısı ise 24 oldu.