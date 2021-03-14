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. bölüm canlı izle | Hercai 63. bölüm izle

63. yeni bölüm canlı izle! ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle seyircisiyle buluşuyor. Hercai'de bu hafta Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. İşte Hercai yeni bölüm izleme ekranı...

Hercai 63. bölüm canlı izle | Hercai 63. bölüm izle

14.03.2021, 21:06

ATV'nin merakla takip ediken dizisi Hercai dizisi 63. yeni bölümü ile seyircisiyle buluşuyor.

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA NELER YAŞANACAK?

Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.

HERCAİ 63. BÖLÜM CANLI İZLE

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