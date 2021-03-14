İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü

Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.





Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı. Öte yandan Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.





Servet Soylu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, namazın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Servet annemiz şu anda bu millete bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın mutluluğu içerisinde" dedi.