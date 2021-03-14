İki ayağını verdi teröre geçit vermedi

Türk ordusu, 2018 yılında Suriye'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'yla teröre darbe vurdu. Afrin'deki terör yuvalarını temizleyen kahraman askerler arkalarında birçok hikaye bıraktı. O hikayelerin kahramanlarından biri de Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Manisalı Uzman Çavuş Yunus Emre Işık. 32 yaşındaki Işık, 15 Şubat 2018'de Afrin'de ABD yapımı ısıya duyarlı mayının infilak etmesiyle iki ayağını birden kaybetti. Işık, yaşadığı o günleri ve hikayesini Yeni Asır'a anlattı.

ÖZEL KUVVETLER'E KATILDI

2011'de askerlik hizmeti Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'na katılan Yunus Emre Işık, ardından Siirt'te usta birliğini tamamladı. Askeriyede kalmaya karar veren Işık, uzman çavuşluğa başvurdu. Tüm sınavları başarıyla geçti, kurstan 2'nci olarak mezun oldu. İlk görev yeri Kıbrıs'ın ardından 2014'te Özel Kuvvetler Komutanlığı'na katılmaya karar verdi.

YOLDA MAYIN PATLADI

Zorlu eğitim sürecini başarıyla geçti. Işık gazi olduğu günü ve yaşadığı Şubat Perşembe günü 17.30 sularında Drone Savar aracında Tim Komutanım ile bir tim personeli, bir ÖSO lideri ve bir de ÖSO'dan tercüman vardı. Bir tepeye ilerlerken ısı tetikleyici yönlendirilmiş Amerikan mayını patladı. Patlamadan sonra araç geri kaymaya başladı, el frenine yüklendim. O anda ayaklarımın olmadığını gördüm. El frenini çektim, aynadan bakıp aracı zeytin ağacına çarparak durdurdum. Tim komutanımı çıkardılar, benim tarafta çatışma riski olduğundan dolayı bana yaklaşamadılar, Ben araçtan kendim çıktım. 20-30 metre süründükten sonra ÖSO aracına seslendim. Daha sonra ÖSO personeli beni aldı ve ben kendime turnike yaptıktan sonra karakola intikal ettik. Karakoldan helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldüm. Burada ameliyat olduktan sonra gece ambulans uçakla GATA'ya sevk edildim. Tedavim burada devam etti. Ruh sağlığım gayet yerinde, çünkü bu tip durumlara hazırlıyorduk kendimizi. Protez tipi ve eğitim programım hazırlandı. Protezlerim gelene kadar günlük üst bacak kaslarını çalıştıran egzersizler yaptırılıyordu. Protezlerim geldiğinde hızlı bir adaptasyon süreci geçirdim. Tedavim bitince emekliye sevk edildim."



'GAZİLİK EN BÜYÜK ONUR KAYNAĞIM'

PROTEZ bacaklarıyla hayatını sürdüren Gazi Yunus Emre Işık, birçok önemli operasyona katıldığını ve ülkesi için her zaman mücadeleye hazır olduğunu ifade etti. Türk ordusunun bir ferdi olmaktan dolayı gurur duyan Işık, herkesin şehitliği hayal ettiğini ancak gaziliğin de kendisi için onur kaynağı olduğunu söyledi. Işık, "Şimdi günlerim oldukça sakin geçiyor ve bu duruma alışmak zaman aldı. Bir yandan, Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi olup, eğitimimi tamamlamak için ders çalışıyorum. Bolca kitap okuyorum" diye konuştu.



O TEPEYİ BIRAKMADILAR

GÖREV süresinde 2 kahraman arkadaşının 70 teröriste karşı saatlerce çatışıp 'o tepeyi bırakmayın' emrini yerine getirdiklerini söyleyen Gazi Işık, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kritik bir tepeyi ele geçirmiştik, hava ve arazi muhalefeti yaşanıyordu. Düşman unsuru gece sızma girişiminde bulundu, ÖSO grubu sol cenahtan geri çekilmek zorunda kalmıştı ve komando unsurları yaklaşamıyordu. Topçu birlikleri, düşman unsurları dost birliğe çok yakın olduğu için etkili atış yapamıyordu. Tabur komutanımız 'o tepeyi bırakmayın' emri vermişti. İşte böyle bir ahval içinde iki tim arkadaşım o tepede, 70 kişilik bir sızma grubunu 4 saat süren şiddetli çatışma sonunda, düşman unsurunun yarısını etkisiz hale getirerek geri püskürtmeyi başardılar. Bu iki savaşçı arkadaşım halen aktif görevde. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

Kenan MOLLA