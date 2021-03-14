İnsani yardım çadırında ‘İyilik Hareketi’ başladı

KARŞIYAKA Kaymakamlığı, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı Karşıyaka Şube Başkanlığı'nın ortak 'İyilik Hareketi' projesi başladı. Böylelikle binlerce giysi ve oyuncaktan oluşan ürünler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, kurum yöneticileri, siyasi parti yönetici ve temsilcileri ile Gazi Anadolu Lisesi Bahçesi'nde kurulan 'İnsani Yardım Çadırı'nı gezerek, dağıtılacak ürünleri inceledi.

HAYIRSEVER DESTEĞİYLE

'İYİLİK Hareketi'nin çocuklara iyi geleceğini belirten Çalışır, hayırseverlerin katkıları artıkça, çocukların daha çok sevineceğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz de çadırda hayırseverlerin bağışladığı binlerce ürün olduğunu belirtti. Açılışı gerçekleştirilen çadırda üç binden fazla öğrenciye sosyal yardım desteği verilecek. İlk günde Karşıyaka'daki okullarda eğitim-öğretim gören ihtiyaç sahibi 163 öğrenciye kıyafet desteğinde bulunuldu.

■ TOLGA TEKİN