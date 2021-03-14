Sağlık şehitlerimizi saygıyla anıyoruz

Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs belası ile aylardır amansız bir mücadeleyi başarıyla sürdürüyor. Yüzbinlerce sağlık çalışanımız insanüstü bir gayretle gece gündüz demeden çalışıyor. Başarıda en büyük pay sahibi olan sağlık ordumuzun 387 kahramanı bu uğurda canlarını verdiler.



TÜRKİYE SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAK

Ülkemizin her bir köşesinde doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık personelimiz hayat kurtarmaya çalışırken, kendi canlarından oldu. Sadece İzmir'de 20 doktorumuzu kaybettik. Bu anlamlı günde, yüzbinlerce sağlık çalışanımızı ve bu savaşta hayatını kaybeden sağlık şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Hakkınızı helal edin...

FATİH ŞENDİL