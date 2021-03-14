Türk Kadınlar Konseyi 20 çocuğa tablet verdi

TÜRK Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve yönetiminin girişimleriyle Sancaklı Bozköy 75. Yıl İlkokulu'nda salgında eğitime erişemeyen 20 öğrenciye tablet hediye edildi. Okul yönetimi ve vakıf yetkilileri tarafından belirlenen 20 ihtiyaç sahibi ve çalışkan öğrenciye, eğitime erişim problemi yaşamamaları için düzenlenen törenle tablet hediye edildi. Törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve eşi Nur Çaykara katıldı