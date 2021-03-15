Askere gittiği bayrakla şehit olarak geldi

Hakkari'de 1996 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kurulan pusuda şehit düşen Aydınlı Piyade Er Cemil Gider'in ailesi, 25 yıldır oğullarının hasretiyle yaşıyor. Oğlunu çok özlediğini, yaşadıkları acıyı ancak evladını kaybedenlerin anlayabileceğini söyleyen şehit annesi Hürmüz Gider, "Benim oğlum bir bayrakla askere gitti, aynı bayrakla şehit olarak geldi. Keşke oğlumuz yanımızda olsaydı ama vatan sağ olsun" dedi. Hakkari'de 15 Ağustos 1996'da şehit düşen Piyade Er Cemil Gider'in Aydın'ın Efeler ilçesi Terzler Mahallesi'ndeki evinde 25 yıldır acısı dinmiyor. Şehit Gider'in 72 yaşındaki babası Lütfi ve 70 yaşındaki annesi Hürmüz Gider, oğullarının büyüdüğü odayı şehit düşmesinin ardından anılarıyla doldurdu.

'ODASINDA GÖRÜYOR GİBİYİM'

3 çocuğundan biri olan şehit oğlundan kalan en ufak hatıraya bile sahip çıktığını belirten anne Hürmüz Gider, "25 yıldır oğlumun hasretiyle yaşıyorum. Onun odasında biriktirdiğim hatıralarıyla avunuyorum. Rüyalarımda onu hep bu odada görüyorum. Bir yere gittiğimde gelir gelmez odasının ışığını açar bakarım. Bu odaya girdiğimde onu görüyor gibi oluyorum" dedi.

'KEŞKE YANIMIZDA OLSAYDI'

Oğlunun mürüvvetini görmeyi çok istediğini ancak mutluluğunu göremediğini ifade eden Gider, şunları söyledi: "Arkadaşlarının çoğu evlenip çocukları oldu. Bazılarının gelinlik çağında kızları bile var. Bazılarının çocukları sünnet oluyor. Onun şahadet haberini alınca 7 sene kapıdan dışarı çıkamadık biz. Bayram ziyaretlerine askerlerimiz geliyor. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Ne yapalım tecellimiz işte. Oğlum vatan için şehit düştü. Bu yüzden gururluyum. Vatanı için canını verdi. Her yerde onun sayesinde önceliğimiz var. Keşke olmasaydı ama vatan sağ olsun."





ŞEHİDİN ODASINI MÜZEYE ÇEVİRDİLER

Şehit Jandarma Komando Onbaşı Cemil Gider'in ailesi, oğullarının hatırasını 23 yıldır odasında yaşatıyor. Odanın birçok yerinde şehidin çocukluk, gençlik ve askerlik yıllarına ait fotoğraflar yer alırken, yatağı ve kanepesinde Türk bayrağı, duvarlarda da künyesi ve elbiseleri bulunuyor. Şehidin yazdığı notlar ve özel eşyalarını da bir kutuda saklayan Gider çifti, "müze" şeklinde tasarladıkları şehidin odasını 23 yıldır aynı düzenle koruyor.



'TERÖRÜN BİTMESİ İÇİN DUA EDİYORUM'

ŞEHİT haberlerine çok üzüldüklerini vurgulayan anne Gider, "Eşim 'Şu televizyonu açma, beyin damarlarım çatlayacak' diyor. Ben de illa o al bayrağa bakmak istiyorum. 'Benim oğlum o bayrakla gitti, onunla geldi. Sen çık ben bakacağım' diyorum. Üzülüyorum. Allah'ıma bu olayların bitmesi için her gün dua ediyorum. 'Şehit' denilip geçiliyor. Ama içimizde yaşadıklarımızı sadece biz biliyoruz" diye konuştu.



'O DERİN ACI HİÇ EKSİLMİYOR

ŞEHİT Cemil Gider'in babası Lütfi Gider, oğlunu kaybetmenin acısını hala derinden yaşadığını dile getirerek, "Vatan için şehit oldu. 'Şehit' demesi kolay ama kalpteki yara geçmiyor. Onun arkadaşlarını görünce hala içim acıyor. Cenazesini defnettikten sonra 3 yıl boyunca mezarlığın oradan geçemedim. O acı kalbimizden hiç gitmiyor. Takdir Allah'tan. Allah'ım sabır versin" ifadelerini kullandı.

Kazım YÖRÜKCE