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Haberler Yaşam Bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

'nın ilçesindeki bir villada, aynı aileden 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. soruşturma sürdürülüyor.

Bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

16.03.2021, 01:28

Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.

Evde aynı aileden 4 kişiyi silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. Polis, villada incelemelerini sürdürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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