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Bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada, aynı aileden 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. soruşturma sürdürülüyor.

16.03.2021, 01:28