Cinayet 18 yıl sonra çözüldü

İZMİR'İN Buca ilçesinde, Alaittin Çırpan'ın (58) öldürüldüğü cinayetin katil zanlısı oldukları belirlenen komşusu Cafer Gümüşburun (44) ile arkadaşı İlkat Ersöz (43), 18 yıl sonra özel ekip tarafından yakalandı. Zaman aşımına 2 yıl kala çözülen cinayetin 2 şüphelisi tutuklandı. Olay 25 Haziran 2003'te Evka 1 Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheliler, Alaittin Çırpan'a ait eve, hırsızlık amacıyla girdi. O sırada yalnız olan Çırpan ile şüpheliler arasında arbede çıktı. Çırpan, çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler ise kaçtı. Çırpan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken; polis de araştırma başlattı. Ancak olay, faili meçhul kaldı.



FAİLİ meçhul cinayetleri araştıran özel ekip, dosyayı raftan indirdi. Ekipler 200'e yakın kişinin ifadesine başvurdu. O dönem Alaittin Çırpan ile aynı mahallede yaşayan Cafer Gümüşburun ile arkadaşı İlkat Ersöz üzerine şüpheler yoğunlaştı. Gözaltına alınan Gümüşburun ve Ersöz, evine girdikleri Alaittin Çırpan'ı öldürdüklerini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.