Ege’nin birikimi, genç üniversitelere yön verecek

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığındaki üniversite heyeti, YÖK Anadolu Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin yol haritasını belirlemek amacıyla Iğdır ve Bitlis Eren üniversitelerine ziyarette bulundu. GENÇ üniversitelerle deneyimli üniversiteleri bir araya getiren YÖK Anadolu Projesi kapsamında eşleşen Ege Üniversitesi ile Iğdır ve Bitlis Eren üniversiteleri heyetleri, proje kapsamında yapılacak akademik, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin detaylarını belirlemek için buluştu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan ve ilgili akademik birimlerin yöneticilerinden oluşan Ege Üniversitesi Heyeti, Iğdır ve Bitlis Eren üniversitelerini ziyaret etti.

GÜZEL SONUÇLAR DOĞURUR

Ziyaretle ilgili bilgi veren Rektör Budak, "Proje kapsamında Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri, kıdemli üniversitelerle eşleştiren, gelişmiş üniversitelerin altyapısını, yetişmiş akademik kadrosunu ve birikimini genç üniversitelerle paylaşacağı bu çalışmanın projede yer alan tüm paydaş üniversiteler için güzel sonuçları olacak. Ege Bölgesi'nin ilk, ülkemizin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan üniversitemiz, bilgi, birikim ve tecrübesini her iki paydaş üniversitemizin öğrenci ve akademisyenlerinin kullanımına açacak" dedi.