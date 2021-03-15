Müge Anlı canlı izle Atv! 15 Mart Pazartesi Müge Anlı canlı izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Babaannesi ve dedesiyle aynı evde yaşayan, Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin'e 5 gündür ulaşılamıyor. Onur Çetin yayına bağlandı. (Mert'in ağabeyi) Mert'in kendisine yalan söylediği için kızdığını o yüzden bir iki tokat attığını ifade etti. Onur kendisinin dedesinden şüphelendiğini bu durumu dedesine sorduğunu tekrar yatıp uyudum dediğini kendisinin uykusunun ağır olduğunu bir de dedesinin Mert'e çok düşkün olup uyumasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Okula gitmek için evden çıktı, bir daha dönmedi. 14 yaşındaki Meliha, Kahramanmaraş'ta kayboldu. Aleyna ve İshak'a ''Sevgi İzi'' yapıldı. Palu ailesi hakim karşısına çıktı. Bugün Sakarya 6 ağır ceza mahkemesinde küçük kız Melike Tahnal'ın öldürülmesi duruşmasının olduğunu küçük dayı İsa Palu'nun olayla ilgisi olup olmadığına karar vereceğini ayrıca anne Meryem Tahnal dosyası ile birleştirileceği açıklandı.

Abdurrahman Çığ'ın eniştesi İsa Akman tarafından dolandırıldı mı? Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisine başvurduğunu elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını bu olayda da enişte olayı olduğunu açıkladı. Abdurrahman ellerin bağlanıp ensesine tel bağladıklarını elbiselerini bıçakla kestiklerini tara ile göğsüne vurulduğunu kulağının kesildiğini ileri sürdü.

Müge Anlı, Mert için Konya Emniyetinin harekete geçtiğini konu ile ilgili dede babaanne ve Onur'un ifade için evlerinden alındığını açıkladı.