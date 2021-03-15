Sağlık ordumuzla gelecekten eminiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen '14 Mart Tıp Bayramı' törenine katıldı. Koca, kendilerinin sadece meslek seçmiş kişiler olmadığını söyleyerek, "Bizler takdir edilen ömrümüzü tamamlayana kadar varlığımızı ve tecrübemizi başka insanların hayatlarına dokunmak, onları koruma ya da iyileştirmeye adamayı tercih etmiş kişileriz. Bizler devletin yaşamasını insanın yaşamasına bağlamış bir geleneğin mensuplarıyız. 'İnsanlık merhamet üzerine kuruludur' düsturunun temsilcileriyiz. Yıllar sonra küresel salgın yılları olarak anılacak bugünlerde sizlerin neler yaptığını anlatacak nesiller yetişecek. Bu yıl teklifimiz üzerine Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık çalışanları yılı ilan edildi" dedi.



'BÜYÜK KAYIPLAR VERDİK'

Bakan Koca, bu yılın alelade bir yıl olmadığının ortada olduğunu belirterek, "Hekime her zaman ihtiyaç var. Hepimizin, biz hekimlerin de ihtiyacı var. Anadolu'da edilen bir duadır. 'Allah hekime muhtaç etmesin, eksikliğini de göstermesin' derler. Bizler kendilerine muhtaç olunan değil, hastası için ailesinden vazgeçen, canını feda etmekten korkmadan hayat kurtarmaya çalışan bir mesleğin mensuplarıyız. Bu uğurda bugüne kadar büyük kayıplar verdik. Meslektaşlarımızdan ve ailelerimizden can yakan kayıplarımız oldu. Canlarımız yandı. Ruhları şad olsun" diye konuştu.



GECE GÜNDÜZ DEMEDEN

Koca, "Gece gündüz demeden çalışan, bu kutsal görevi büyük fedakarlıklarla yerine getiren, varlıkların en şereflisi olan insana hizmet onurunu göğsünde taşıyan meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutlarım" dedi.



ÇOK İŞİMİZ VE YOLUMUZ VAR

Bakan Koca, Türkiye'deki ilk korona vakası nedeniyle geçen yıl Tıp Bayramı'nda bir araya gelemediklerini belirterek, "Yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten, yetkin kadrolardır. İnsana değer veren, insan sevgisini mesleğinin şiarı edinmiş güçlü ve nitelikli sağlık ordusudur. Geleceğimiz buna bağlı. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var. Bu nedenle geleceğimizden de eminiz" diye konuştu.



'BU SEREF BİZE YETER'

BAKAN Koca, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının özverisine değinerek, "Son yüz yılın en büyük sağlık sorunu karşısında mesleğimizin itibar ve şerefini göklere çıkararak mücadele verdiniz. Kendi canından bile vazgeçmek nasıl olurmuş haykırdınız. Bir meslek neden ve nasıl sadece insan için var olurmuş ispat ettiniz. İstisnasız herkes ama herkes kabul etti ki bize ihtiyaç varsa biz amasız, fakatsız, tereddütsüz ve en gözü kara halimizle oradayız. Bu şeref bize yeter. Milletimiz adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz" dedi.