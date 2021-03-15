Tünelin sonu 2 bin yıllık tarihi yerleşim yerine çıktı

Denizli Pamukkale'de inşası süren Honaz Tüneli yapımı sırasında, bağlantı yolu güzergahında 2 bin yıllık arkeolojik yerleşim alanı tespit edildi. Tünelin bağlantı yolu üzerindeki kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan buluntular üzerine, inceleme başlatıldı. Bölge; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı ile 'Hamambaşı Arkeolojik Yerleşim Alanı' olarak tescil edildi. Bölgede, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 77 adet kazı açma çalışması yapıldı. İki bin yıllık olduğu tespit edilen evler, tekstil üretim atölyesi, değirmen ve hububat saklama depoları bulundu. Kazı çalışmalarında bulunan yerleşim yerinin kuzeyinde içinde seramik ürün satışı yapılan dükkanların yer aldığı, büyük boyutlu taş döşemeli bir sokağa rastlandı. Söz konusu bölgede Helenistik Dönem ile Roma ve Bizans İmparatorluğu'nda canlı bir yaşamın olduğu, ancak 7. Yüzyılın sonlarına doğru bittiği anlaşıldı.

SEBAHATTİN ALP