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Haberler Yaşam Yavru kedileri bıçakladılar

Yavru kedileri bıçakladılar

Yavru kedileri bıçakladılar

15.3.2021

İZMİR'İN Konak ilçesi Alsancak semti Mimar Sinan Caddesi 12 numara önündeki kaldırıma hayvanseverler tarafından yapılan küçük kulübedeki 4 yavru kedi, vicdansızlar tarafından bıçakla karınları yarılarak vahşice öldürüldü. Yaşanan vahşet pazar sabahı evlerinden çıkan vatandaşları dehşete düşürdü. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı. Kulübeyi oraya koyan çevre sakinlerinden Yürükan Sezer, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Bunu yapanlar insan olamaz. Kedilerin kimseye zararı yoktu, bu yavrulardan ne istediler. İnşallah bunu yapanlar bir an önce bulunur ve hak ettikleri cezayı alır" dedi.

TOLGA TEKİN

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