Bayrak taşıyıcı Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracatına değer katıyor

TURKISH CARGO'DAN TÜRK IHRACATÇISINA TAM DESTEK



Pandemi sürecinde ticari ürünlerin yanı sıra dünyanın ihtiyaç duydugu tüm medikal ekipmanları, ilaçları ve asıları özenle tasıyan Turkish Cargo, Türkiye Ihracatçılar Meclisi (TIM) is birliginde Türkiye'nin ihracat seferberligine destegini sürdürdü. TIM ve Turkish Cargo arasında Aralık 2020'de yapılan anlasma kapsamında, Türk Ihraçatçısı açısından stratejik öneme sahip 28 destinasyon için 50 bin tonluk ek kapasite ve yüzde 30'a varan indirimlerle, Türkiye'nin ihracat seferberligine ciddi katkılar saglandı. Kampanyanın sadece aralık ayı raporlarına göre, ihracat pazarının ilgili hatlarında tasınan kargo miktarında yüzde 47 gibi planlananın çok üzerinde bir büyüme ve 400 milyon dolara yakın tutarda yüksek katma degerli ürün ihracatı gerçeklestirildi. Türk Ihracatçısı için katma degeri yüksek olan bu degerli kampanyanın kapsamı genisletilerek mart ayı sonuna kadar devam ettirilmesi kararı alındı.





EMEKLERINIZ, 102 TON KARGO TASIMA KAPASITELI KARGO UÇAKLARI ILE TASINIYOR



Turkish Cargo ihracata olan katkısını sadece yüksek teknolojili ve katma degerli tasımalar ile degil, ürün ayı etmeksizin gerçeklestiriyor. 25'i kargo olan 365 uçaktan olusan filosuyla ve hizmet kalitesiyle birlikte tüm üreticilere destegini ve kapasitesini sunmaya devam ediyor. Adana ve Osmaniye'nin daglarında yetisen, Japonya'da ormanların dogal tıbbı olarak kabul edilen Matsutake mantarlarını, ilk günkü tazeliginde Asya ülkelerine ulastırırken birçok bitki için harika pollinatör (polen tasıyıcısı) olan Bombus Arılarını, Antalya'dan alıp dünyanın bir b aska noktasına tasıy or. Toros Dagı yaylalarında yetisen ve sabahın ilk ısıklarında toplanan Türk kirazları, Turkish Cargo tarafından 5 saat gibi kısa bir süre içinde Norveç'e tasınıyor ve ülke genelinde 2 binden fazla marke.e tüketime sunuluyor. Chester türü Türk bögülenleri Dubai, Cidde, Riyad ve Hong Kong'a tasınıyor; giderek daha önemli bir ihracat ürünü olan incirler, Avrupa ve Asya ülkelerine raf ömürleri özenle korunarak ulastırılıyor. Turkish Cargo; bozulabilir ürünler, bitkisel yaglar, çesitli baharatlar, yas sebze-meyve ürünleri, degerli taslar, tekstil ürünleri, dünyaca ünlü olan Türk halıları, canlı hayvan, otomotiv sanayi ürünleri, çesitli petrokimya ürünleri ve yüksek teknoloji ürünleri dahil olmak üzere birçok farklı ürünü küresel agında basarılı sekilde tasıyor ve genis bir ticari yelpazede hizmet sunuyor.



İLKER AYCI; " TIM ÜYELERI SON ÜÇ YILDA TURKISH CARGO'NUN KATKISIYLA YÜZDE 40' TAN YÜZDE 105'E KADAR IHR ACAT ARTISLARI GERÇEKLESTIRDI."

Ihracatın Türkiye için büyük önem tasıdıgına deginen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve Icra Komitesi Baskanı Ilker Aycı; "Bayrak tasıyıcı marka olarak, ülkemizin ihracatına destek olmayı sürdürüyor ve Türkiye Ihracatçılar Meclisi ile degerli is birliklerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda geçtigimiz üç yıl içinde Turkish Cargo'nun ihracatçılara özel çözümleri sayesinde hava kargo ile ihraç edilen çesitli ürün gruplarında (yas meyve, su ürünleri, tekstil, otomotiv ürünleri, ilaç gibi) yüzde 40'lardan yüzde 105'lere varan ihracat aısları saglandı. Yani hava kargo tasımacılıgı ekonomik anlamda ülkemize ciddi sekilde katma deger saglıyor, örnegin diger tasıma modlarında yer alan oalama ürün degerine göre, hava kargo tasımalarında 50 kat daha degerli ürünler yer alıyor. Katma degeri çok yüksek olan bu önemli pazarda, dünyanın en genis uçus agına sahip markası olarak, ihracatçılarımızın lojistik çözümlerinin önemli bir parçası oluyor, bu degerli misyonun bilinci ve motivasyonuyla müsteri odaklı hizmet kalitemizi her geçen gün gelistiriyoruz. Ülkemiz ihracatçısının en büyük destekçisi olarak Türkiye'nin üre.igi emegi, dünyanın dö bir Turkish Cargo ihracata olan katkısını sadece yüksek teknolojili ve yanına ulastırmanın haklı gururunu y asıyoruz.'' dedi.



HAVA KARGO ILE T ASINAN ÜRÜNLER D AHA F AZLA DE GER KAZANIYOR



Ürün tasımacılıgı v e ulastırma hizmetleri kapsamında diger tasıma modlarına kıyasla hava kargo tasımacılıgını f arklı ve degerli kılan unsurlar; hızlı v e güvenli tasıma s tandalarıdır. Türkiye'nin emeginin tüm dünyaya tasınması noktasında ha va kargo ile y apılan tasımaların oalama degeri, diger tasıma (k ara, deniz v e demir) modlarına or anla 50 kat daha degerli k onumda yer alıyor. Global anlamda önemi gider ek daha kritik bir k onuma gelen ha va kargo tasımacılıgı, dünya ticaretinin hacimsel anlamda s adece yüzde 1'ini, deger olarak ise en az yüz de 35'ini olus turan çok önemli bir tasıma yöntemi olarak öne çıkıy or. Global hava kargo sektörü içinde agırlıgını hisse.iren e-ticaret talepleriyle birlikt e, ürünlerin k apıdan kapıya hızlı teslimatı yeni ve sürekli is olanakları için önemli penc ereler açıyor. Hava kargo tasımacılıgı, ülk elerin ihracatının en önemli p aydaslarından biri olma yolunda konumunu güçlendiriyor.