DÜNYADA ilk kez halktan bir kadın olarak paraya fotoğrafı basılan 88 yaşındaki etnolog, araştırmacı yazar ve koleksiyoner Sabiha Tansuğ, 2 yıldır İzmir Urla'da yaşıyor.
50 yıl önce 50 kuruşluk madeni paraya fotoğrafı basıldığında kendisinin de şaşırdığını belirten Tansuğ, 40 yıl boyunca Anadolu'yu karış karış gezerek biriktirdiği Türk halk kıyafetlerinden oluşan koleksiyonunun, Urla Bademler mahallesinde adına kurulacak müzede sergileneceğini söyledi.
Fotoğrafı paraya basılan Tansuğ adına müze açılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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