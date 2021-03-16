Korkunç korona gerçeği ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre, Imperial College London'da yapılan araştırmada hastaların bir bölümünde Kovid-19 enfeksiyon bulguları düzeldikten aylar sonra dahi devam edebilen dikkat, bellek ve odaklanma bozukluğu tarzında 'zihin bulanıklığı' saptandığına dikkat çeken Nöroloji uzmanı Dr. Mustafa Seçkin, "Bu tablo Kovid-19 geçiren hastaların bazılarının beyinlerinin en az 10 yıl yaşlandığı anlamına geliyor ve pandemi önlemlerine sıkı sıkı bağlı kalmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

DİYABET BUNATIR

Dr. Mustafa Seçkin, kolesterol yüksekliği, kalp ritim ve kapak bozuklukları, yüksek tansiyon ve diyabetin beyni yoran hastalıklar olduğunu belirterek, "Özellikle kontrol altında olmayan diyabet ve hipertansiyon gibi durumların neden olduğu küçük damar hastalıkları ise eğer beynin kritik alanlarını, örneğin bellekle ilgili alanları etkilemediyse çoğunlukla sessiz ve sinsi seyrediyor.

Küçük damarların etkilenmesi sonucunda görülen milimetrik hasarlar yıllar içerisinde birleşerek geniş bir alanın etkilenmesine neden olabiliyor ve bir çeşit bunama veya parkinsonizm bulguları ortaya çıkarabiliyor.

Bununla birlikte uyku, beynin dinlendiği, çöplerini boşalttığı ve gücünü tazelediği bir süreç. Uyku bozuklukları sadece beyni yoran değil aynı zamanda doğrudan Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabilen ciddi klinik durumlardır" ifadelerini kullandı.

BEYİN YORGUNLUĞUNUN 6 İŞARETİ

Beyin yorgunluğunun en önemli işaretinin işlevselliğinin azalmış olması olduğunu belirten Dr. Seçkin, yorgun beynin ilk sinyallerinin de şunlar olduğunu söyledi:

"Daha önce kısa sürede yaptığınız bir işi daha uzun sürede yapmaya başlamışsanız, hatta tamamlamakta zorlanıyorsanız, aynı anda birden fazla işi yürütmekte güçlük çekiyorsanız, randevuları, faturaları takip etmekte zorlanıyorsanız, gün içi yorgunluk, uyuklama hali başlamışsa, hobilerinize karşı ilgi ve motivasyonunuz azaldıysa, basit bir alışveriş listesini yazılı olmadan hatırlamakta zorlanıyorsanız işlevselliğiniz etkilenmeye başlamış demektir."