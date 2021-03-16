Kuruluş Osman Youtube’da rekor kırdı!

Reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da sürdüren, Kuruluş Osman'ın Youtube kanalı, 50'nci bölüm öncesinde üç milyon aboneye ulaşmayı başardı.

İZLEME SAYISI 1 MİLYARIN ÜZERİNDE

Kuruluş Osman üç milyon abone sayısına en kısa sürede erişen dizi kanalı oldu. Youtube'daki resmi kanalında 1 milyarın üzerinde izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında başı çekiyor. Kuruluş Osman, fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alıyor.