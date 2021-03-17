Başkan Kaplan sağlık çalışanlarını unutmadı

AYDIN'IN Koçarlı ilçesindeki Devlet Hastanesi'ni ve 112 Acil İstasyonu'nu ziyaret eden Koçarlı Belediye Başkan AK Partili Nedim Kaplan, Koçarlı İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim Mustafa Şencan ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Tek tek çiçek takdim ettiği sağlık çalışanlarına pasta ikramında bulunan Başkan Kaplan, korona virüs salgını nedeniyle mesai gözetmeksizin adeta canlarını siper ederek vatandaşa hizmet veren sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini söyledi. Başkan Kaplan, daha sonra Koçarlı Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 ikinci doz aşısını da oldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE