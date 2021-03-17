Güvenli motor sürüşleri için yapılması gerekenler

MOTOSİKLETLER gerekli önemler alındığında en güvenli sürüşleri mümkün kılmaktadır. Scooter'lardan Touring ve Enduro'lara kadar geniş bir yelpazeye yayılan modellerin bulunduğu motosikletler; ekipmanlar ve uygun kıyafetler giyildiğinde ve trafik kurallarına uyulduğunda aslında güvenli yolculukların kapılarını açan araçlardır. Peki motosiklet sürüşlerini güvenli hale getirmek için neler yapılması gerekiyor:

KALİTELİ EKİPMAN SEÇMEK

Motosiklet sürerken sürücülerin dikkate almaları gereken en önemli unsurların başında güvenlik ekipmanları gelmektedir. Sürücülerin kazalardan en az zararla kurtulmalarını sağlamak için üretilen kask, eldiven ve dizlik gibi motosiklet ekipmanları, güvenli sürüşleri mümkün kılmak için giyilmelidir. Kaliteli ve dayanıklı bir yapıya sahip olan ve güvenlik testlerinden başarıyla geçen koruyucu ekipmanlar, kaza anında zararın en az seviyede olmasını sağlamak adına gereklidir.

MEVSİM ŞARTLARINA GÖRE

Yazın motosiklet sürerken dikkat edilmesi gerekenler ile kış aylarında dikkat edilmesi gerekenler arasında farklılıklar var. Kışın yağmur ve kar gibi hava olayları yüzünden kayganlaşan yollar, motosiklet sürücüleri açısından büyük tehlike oluşturur. Bu yüzden kış aylarında tekerleklerin mevsim şartlarına uygun olmalarına özen göstermek çok önemlidir. Ayrıca diğer sürücüler tarafından kolay fark edilmeyi sağlayacak kıyafetler seçmek de trafikte güvenlik açısından etkili bir faktördür.

TRAFİK KURALLARINA UYMAK ŞART

GÜVENLİ motosiklet sürüşü için trafik kurallarına tam anlamıyla uymak da diğer bir unsurdur. Trafikte sürati trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlamak gerekir. Siz trafik kurallarına uysanız da diğer sürücüler bunu göz ardı edebilir. Bu yüzden diğer araç sürücülerini de dikkate alarak ve ön görülerde bulunarak en doğru hızı, yolu ve sürüş yöntemi belirlenmeli. Ayrıca şerit değiştirirken sinyal vererek diğer sürücüleri uyarın ve arkadan gelen sürücülerin olası hareketlerine dair tahminlerde bulunarak hareket edin.