Yamaha’nın 2021 hedefi yüzde 18 büyüme

YAMAHA ayrıcalıklı hizmet yaklaşımı, garanti hizmetleri, online satış kanalları, satış sonrası hizmetleri ve aksesuar çözümleri ile 2020'de pandemiye rağmen yüzde 11.404 adet satış ile yılı kapattı. Marka 2021 yılında EU5 standartlarına uygun yeni modelleri ve yeni hizmet yaklaşımları ile yüzde 18 büyüme hedefliyor.

PANDEMİYLE geçen 2020'de bireysel ulaşıma eğilim yüzde 40 arttı, toplam trafiğe çıkan motosiklet sayısı 200 bini geçerek son 15 yılın en yüksek plaka kaydına ulaşıldı. Tüketici eğilimleri ben merkezli, deneyim peşinde, bağımsız, değer odaklı, sosyal konulara duyarlı, anlık memnuniyet arayan, internet ve sosyal medyaya bağımlı şeklinde değişim gösterdi. Kovid-19 bulaşından uzak durmak isteyen yeni tüketici 50cc, 125cc ve 250cc scooter modellerine ilgi gösterdi. Yeni trend ile birlikte hobby segmentindeki gezi odaklı motosikletlere ilgi de arttı. Geçen yıl bu segmentte yüzde 5 büyüme yaşandı. Yamaha 2020'yi 11.404 adet satışla kapattı. Tracer 9, Tracer 7, Niken gibi uzun mesafeli sürüşler için tasarlanan modellerin yer aldığı hobby segmentinde yüzde 24, XMAX ailesi, NMAX gibi ulaşım amaçlı şehir içi kullanıma yönelik motosikletlerin yer aldığı middle segmentinde ise adetsel bazda yüzde 38'lik pazar payına sahip oldu.

'YENİLİK YILIMIZ OLACAK'

YAMAHA Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, "Marka olarak sektörde her zaman ürün değil yaşam biçimi sunduğumuzu dile getirdik. Doğayla iç içe, tüm duyuları harekete geçiren, daha özgür, insan odaklı, çevre duyarlılığı yüksek bu yaşam biçiminin değeri pandemide daha da fazla ortaya çıktı. Ulaşım araçları arasında hem ekonomik, çevreci hem de en keyifli olan ulaşım aracı olan motosiklete ilgi arttı. Bu dönemde en çok 700 cc üstü Hobby sınıfı ve XMAX, NMAX gibi şehir içi ulaşıma yönelik scooter modellerinin satışı gerçekleşti. Kando Felsefesi ışığında mükemmel müşteri deneyimine odaklanarak hizmet yaklaşımlarımız, fiyat politikamız ve kampanyalarımız ile tüketicinin yanında olmaya devam ettik ve 11.404 adet satış yaparak başarıyla 2020'yi kapadık. 2021 bizim için yeniliklerden besleneceğimiz, 360 derece hizmet odaklı bir yıl olacak. Yenilenen modellerimiz, yeni hizmetlerimiz, yeniden yapılanan Yamaha bayi ve servis noktaları ile yaşam boyu Yamaha kullanıcıları yaratma yolunda ilerleyeceğiz" dedi.