14 şarapnel parçasını madalya gibi taşıyor

Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik güçleri terör örgütlerine karşı vatanı canı pahasına korurken, her biri ayrı bir kahramanlık destanı yazıyor. Bu kahramanlık destanlarının birinin başrolünde ise Hakkâri'de vatani görevini yaparken başına isabet eden 14 şarapnel parçasıyla hayatını sürdüren Muğlalı Gazi Jandarma Çavuş Rıfat Kaplan var. 54 yaşındaki Rıfat Kaplan, 1992 yılında Hakkâri'de vatani görevini yaparken hain terör örgütü mensuplarıyla Zap Suyu civarında çıkan çatışmada başına isabet eden şarapnel parçalarını yıllardır büyük bir onurla madalya gibi taşıyor. Güneydoğu Gazisi Rıfat Kaplan ve sekiz silah arkadaşı, 29 yıl önce Hakkâri'de Üzümlü Karakolu'na giderken askeri konvoya PKK'lı teröristlerce saldırı olmuş. Hain saldırıda sekiz askerin yanı sıra Rıfat Kaplan da yaralanmış. Saldırıda, el bombasından kopan bir şarapnel parçası, başının tek noktasından girerek içeride parçalara ayrılmış. Alındığında hayati tehlike arz edeceği bu şarapnel parçalarına dokunulamıyor.

15 ARKADAŞI ŞEHİT DÜŞMÜŞ

İki çocuk babası Kaplan, 26 Mayıs 1991'de Bilecik Jandarma Alayı'na dâhil olmuş. 26 Ağustos 1991'de de Hakkâri'de görevlendirilmiş. 1992 yılında Üzümlü Karakolu'na yapılan kalleş saldırıda 15 arkadaşının şehit olduğunu anlatan Kaplan, bu saldırıdan yara almadan kurtulduğunu, birkaç ay sonraki çatışmada yaralandığını dile getiriyor.



"EŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

MEDİNE Kaplan da Gazi eşiyle her zaman gurur duyduğunu söylüyor. "Eşimin başındaki şarapnel parçası onun madalyasıdır. Benim yanımda çok büyük değeri var. Gurur duyuyoruz. Her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.



'3 AY BOYUNCA KONUŞAMADIM'

TERÖRİSTLERDE 8 Eylül 1992'de çıkan çatışmada başından yaralanan Kaplan, "16-17 gün komada kalmışım. İÜç ay yürüyemedim ve konuşamadım. El bombasının bir parçası alnımdan girdi. Kafamın içindeki 14 parça ile yaşamak zorundayım. Düzenli ilaç kullanıyorum. Bu parçalardan dolayı MR cihazına giremiyorum. X-Ray cihazlarından geçemiyorum. Yine de asla halimden şikâyetçi değilim" diyor.



GELİNİ DE ŞEHİT KIZI

GÜNEYDOĞU Gazisi Rıfat Kaplan'ın gelini ise bir şehit kızı. 1993 yılında Güneydoğu'da terör örgütü tarafından şehit edilen Ordulu Hasan Sekmen'in kızı Canan Sekmen ile Gazi Rıfat Kaplan'ın oğlu İsmail Kaplan 2015 yılında dünya evine girmişler.

Ferdi YAVUZ