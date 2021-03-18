Bol sıvı tüketimi ve yeterli uyku anne sütünü artırır

Bebeği doğumdan itibaren anne sütü ile beslenmesi hem duygusal hem de fiziksel gelişimi açısından çok önemli. Araştırmalar gösteriyor ki, sıvı tüketimi, proteince zengin beslenmek, yeterince uyumak anne sütünün miktarına ve değerine olumlu etki ediyor. Bu nedenle annenin bol su içmesi, sıvı besinler tüketmesi, proteinden zengin beslenmesi, uykusunu alabilmesi ve stresten uzak olması gerekli. Büyüklerin de sıklıkla tavsiye ettiği hoşaf, ayran, şerbet gibi sıvıların da sütü artırmada olumlu etkisi var. Ayrıca ılık bir duş da annenin sütünü arttırabiliyor.