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Haberler Yaşam Dereiçi köyünde 50 ev alevlere teslim oldu

Dereiçi köyünde 50 ev alevlere teslim oldu

Dereiçi köyünde 50 ev alevlere teslim oldu

18.3.2021

ARTVİN'İN Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. 50 evi etkisi altına alan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Dereiçi köyünde dün öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere sıçradı. İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin 50'ye yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcadı.
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