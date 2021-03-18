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Katliamın nedeni !

Katliamın nedeni Bitcoin!

18.3.2021

Antalya'da, babası Muzaffer Gider (73), annesi Işık Gülsen Gider (65) ve ablası Gamze Gider'i (45) pompalı tüfekle öldürüp intihar eden Mustafa Gider'in sanal para bitcoinden 350 bin lira zarar etmesi nedeniyle katliamı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Mustafa Gider'in Bitcoin nedeniyle kaybettiği paralar yüzünden psikolojisinin bozulduğunu ifade eden hala Nimet Güler, "Yeğenim otelde fotoğrafçılık yapıyordu. Bu çalıştığı süre içinde 250 bin lirası vardı. Bitcoin yüzünden önce 250 bin TL'sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son ise arkadaşından aldığı 35 bin TL'yi kaybedince bunalıma girdi. Sorunlar yaşamaya başladı. Arkadaşı alacağı olan 35 bin TL'yi istemiş. Parayı geri veremeyince bunalıma girmiş ve sonu böyle oldu. Yeğenimi bitcoin yaktı" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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